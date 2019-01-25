ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ В МИРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (21-27 января)

Комментарии

  1. Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете. Госдума приняла законопроекты, позволяющие Генпрокуратуре блокировать сайты в интернете, наносящие оскорбления власти и распространяющие с общественно-опасные «фейковые» новости. За распространение такой информации вводятся административные наказания вплоть до ареста.
  2. Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете. Госдума приняла законопроект, разрешающий Центробанку блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды и вводящие в заблуждение клиентов банков. Также Центробанк, через обращения в Мосгорсуд, сможет блокировать сайты, предназначенные для взлома систем банков и электронных кошельков их клиентов.
  3. Греф назвал критически важной тему кибербезопасности. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в свете глобализации и роста преступности проблема кибербезопасности становится всё более актуальной для всех сфер жизни.
  4. С 1 февраля 2020 россиян могут обязать платно регистрировать гаджеты. Россиян в скором времени могут принудить платно регистрировать все мобильные устройства, имеющие выход в интернет. Такие правила могут вступить в силу уже 1 февраля следующего года, в результате граждане будут вынуждены регистрировать смартфоны и ноутбуки по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
  5. Специалисты рассказали об угрозе для компьютеров на Windows. Более половины программ, устанавливаемых на компьютеры на базе Windows, несут опасность для данных пользователей, заявили специалисты по кибербезопасности компании Avast, проанализировавшие 163 млн устройств.
  6. ЦБ поможет платить в магазинах без карт и наличных. Создаваемая Центробанком Система быстрых платежей (СБП) добавит к нынешним способам оплаты продуктов и услуг в торговых точках — наличными или картами — другие возможности.
  7. Кибератаки нанесут экономике России ущерб 1,3 трлн рублей. Ущерб российской экономики от хакерских кибератак к 2022 году составит 1,3 трлн рублей. Такой прогноз представил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Всемирном экономическом форуме. Общий ущерб мировой экономики, по прогнозу банка может составить от $8 до $10 трлн.
  8. Сбербанк за 2018 год собрал базу данных из 117 тысяч телефонов хакеров. В декабре глава Сбербанка Герман Греф говорил о том, что хакерам еще ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка, и банк последние несколько лет обеспечивает нулевые потери от кибермошенников.
  9. Греф считает, что развитие блокчейна не стоит ограничивать географически. По мнению главы Сбербанка, пока нет конкретного места, где технология «может приземлиться».
  10. Покупатели сдают отпечатки. Доля смартфонов с биометрией продолжит расти.
  11. «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена. «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка занимает около часа, после этого бортовой компьютер сразу готов к работе. Он позволит водителям легко подключить автомобиль к интернету.
  12. Пираты берут числом. Сайтов с нелегальным контентом становится больше.
  13. Дуров запустит собственную криптовалюту в марте. Криптовалюта знаменитого российского предпринимателя Павла Дурова будет представлена в марте этого года. На данный момент известно, что она получила название Gram, а для ее запуска Дуров привлек $1,7 миллиардов. Также представители раскрыли новую информацию относительно блокчейн-платформы TON — ее должны запустить в начале года, однако могут быть задержки на 2-3 месяца.
  14. Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в Интернете. Создание виртуальной банковской карточки и внимательная проверка истории сайта помогут пользователям защитить себя от кражи денег и данных при покупках в Интернете, рассказал в интервью эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков.
  15. С 1 февраля 2019 года многие сайты в интернете станут недоступными. DNS-сервисы закроют обходные пути для авторитативных DNS-серверов без поддержки протокола EDNS.
  16. В России готово к производству устройство для общения силой мысли. Прибор «Нейрочат» вернет возможность общения тем, кто утратил ее в силу обстоятельств или не имел ее от природы. Серийное производство устройства начнется во II квартале 2019 г.
  17. В Group-IB заявили о краже хакерами из банков России почти 3 млрд руб. С июля 2017 года по июль 2018 года киберпреступники украли в России почти 3 млрд руб. Об этом сообщил глава и основатель Group-IB Илья Сачков.
  18. WhatsApp ограничивает пересылку сообщений для борьбы с дезинформацией. Пользователи WhatsApp не раз сталкивались с дезинформацией самой разной формы, которая обычно распространялась путем многократной пересылки одного и того же сообщения. Теперь разработчики мессенджера решили устранить эту проблему, для этого был реализован механизм, который ограничивает пересылку одного сообщения до пяти раз.
  19. IT-компании вписали в особый сценарий. Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а также вновь указывается на риски поглощения отечественных IT-компаний иностранными. Полностью заместить технологии не удается даже Китаю, а инвестиции из-за рубежа помогают российским технологиям выходить на глобальные рынки, возражают эксперты.
  20. Криптовалюты выходят на улицы. За 2018 год количество биткойн-банкоматов выросло вдвое.
  21. Модерн токен: пилотные регионы получат право на расчеты в криптовалюте. С помощью спецрежимов представители бизнеса смогут обойти санкции.
  22. Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет. Госкомиссия по радиочастотам отложила обязательный перевод операторов связи стандарта LPWAN, передающих данные от устройств интернета вещей, на отечественное оборудование. Он должен будет начаться 1 декабря 2020 г. Пока такого оборудования в России нет.

ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ В МИРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (14-20 января)

Комментарии

  1. ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам. ФСБ России и «Информзащита» подписали соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА.
  2. Роскомнадзор заблокировал водонагреватель россиянина из-за Telegram. Забавная история приключилась с одним из пользователей сайта Pikabu, который приобрел водонагреватель, а затем обнаружил, что устройство не может выйти в Сеть. Оказалось, что купленный девайс стал жертвой конфликта между Роскомнадзором и Telegram.
  3. «Яндекс» и Mail.Ru Group поддержали законопроект об автономном интернете. Операторы в свою очередь рассказали о рисках его принятия.
  4. Более 500 российских аккаунтов были удалены на Facebook и Instagram. Очередная зачистка связанных с Россией аккаунтов прошла в социальных сетях Facebook и Instagram. В результате, как пишет сам интернет-гигант, были заблокированы более 500 страниц, которые якобы были частью сети ботов, связанных с Россией.
  5. В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube. Суд по интеллектуальным правам не стал обязывать ВГТРК выплатить 1 млн руб. создателям ролика с YouTube, который компания использовала в своих передачах. Суд мотивировал решение тем, что правила YouTube позволяют использовать выложенные на сервисе материалы для создания других произведений.
  6. Сбербанк недоволен качеством выпускаемых специалистов кибербезопасности. Выступая на Гайдаровском форуме, представитель Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что кредитная организация недовольна качеством специалистов по кибербезопасности, которых выпускают российские вузы.
  7. Минобороны запретит военнослужащим запаса пользоваться соцсетями. Российским военнослужащим, ушедшим в запас, могут также запретить пользоваться социальными сетями. Министерство обороны России планирует ограничить возможность запасников использовать соцсети в течение пяти лет после увольнения со службы.
  8. Кудрин прокомментировал ситуацию с российским крипторублем. Российский крипторубль с привязкой его к баррелю нефти не будет общепринятой валютой, считает председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом он рассказал в кулуарах X Гайдаровского форума.
  9. Кудрин выступил за доскональное обсуждение законопроекта о защите Рунета. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагает правительству создать площадку для всестороннего обсуждения законопроекта о защите российского интернета.
  10. Все равны, но некоторые равнее: где чиновников защищают от оскорблений. В российском парламенте обсуждаются законопроекты о наказании за посты, выражающие неуважение к государству, и о штрафах за недостоверную информацию в СМИ. Сенатор Андрей Клишас, автор проектов, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе, считает, что Россия может взять на вооружение мировой опыт регулирования данной сферы, с учетом того, что и в некоторых западных странах действуют достаточно жесткие законы по борьбе с фейками или с оскорблениями власти. В Минкомсвязи уверены, что Россия не должна бездумно копировать западный опыт.
  11. Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, компания пока не оплатила штраф в размере 500 тыс. рублей.
  12. В Госдуме рассказали, когда в России может появиться крипторубль. Крипторубль может появиться в России через два-три года, поделился своим мнением председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции о планах комитета на весеннюю сессию.
  13. Настоящую личность защитит ЦБ. С подменой биометрических данных будут бороться нормативно.
  14. Банки и компании смогут покупать данные у государства. Банки и компании смогут приобретать часть данных из государственных информационных систем, рассказал в интервью заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Это предполагает проект концепции Национальной системы управления данными (НСУД), которая должна интегрировать сотни разрозненных ведомственных систем и реестров.
  15. Если вы смените номер мобильника, WhatsApp покажет вашу переписку кому угодно. По каким-то причинам WhatsApp не всегда удаляет архив переписки после деактивации номера мобильного телефона. В результате, те, кто потом получает от мобильного оператора тот же номер, могут читать сообщения прежних его обладателей.
  16. В России создадут особый реестр радиоэлектронного оборудования. Правительство определилось со сроками разработки и конкретными положениями реестра отечественного радиоэлектронного оборудования в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
  17. Назван самый популярный в России оператор нелегальных SIM-карт. В 2018 г. Роскомнадзор изъял в точках продажи нелегальных SIM-карт более 83 тыс. таких «симок». Из них 35 тыс. были выпущены «Билайном», далее с большим отрывом следуют МТС, «Мегафон» и Теle2. В 2018 г. было изъято меньше нелегальных SIM-карт и заведено больше дел, чем в предыдущем году.
  18. Россияне строят космическую рекламу, видимую с Земли. Впервые названа цена. Российский проект StartRocket позволит крупным компаниям превратить небо в гигантский рекламный щит. Логотипы брендов будут видны и днем, и ночью благодаря системе спутников, управляемых с Земли. Реклама в небе обойдется в $600 тыс. в сутки.
  19. Жаров: Ситуация с ликвидацией Telegram никак не повлияет на блокировку. Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ранее поступившую информацию о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. По словам руководителя ведомства, юридический статус компании никак не скажется на блокировке одноименного мессенджера на территории России.
  20. Генпрокуратура не поддержала проекты о фейках и неуважении к власти. Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в сети в адрес властей, сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.
  21. Россия создаст конкурента LinkedIn. На что именно потратят треть миллиарда рублей.
  22. С новым фродом: онлайн-мошенничества стали выявлять в 2,5 раза чаще. Злоумышленники выманивают у россиян деньги под предлогом инвестиций и крупных выигрышей.
  23. Тысячи отделений Сбербанка стали выдавать деньги по лицу и голосу. Сбербанк начал принимать от населения биометрические образцы изображения лица и голоса в 20% своих отделений. Их адреса можно найти на сайтах Сбербанка, Центробанка и ЕБС. Сдав один раз образцы в таком отделении, пользователь сможет в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично.
  24. Польша может ограничить использование продукции Huawei. На фоне скандала с задержанием директора по продажам польского представительства компании Huawei власти Польши заявили о готовности рассмотреть возможность введения запрета на использование продукции этой китайской компании польскими госструктурами.
  25. Законопроект об управлении рунетом может угрожать его стабильности. Специалисты АНО «Цифровая экономика» высказали опасения по поводу законопроекта по управлению рунетом, который призван наделить Роскомнадзор возможностью определять правила маршрутизации трафика. В АНО ЦЭ считают, что такой подход может негативно сказаться на стабильности интернет-соединений.
  26. Хакеры снизят налог. Минфин разрешил учитывать убытки от кибератак как расходы.