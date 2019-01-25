Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете. Госдума приняла законопроекты, позволяющие Генпрокуратуре блокировать сайты в интернете, наносящие оскорбления власти и распространяющие с общественно-опасные «фейковые» новости. За распространение такой информации вводятся административные наказания вплоть до ареста.
Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете. Госдума приняла законопроект, разрешающий Центробанку блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды и вводящие в заблуждение клиентов банков. Также Центробанк, через обращения в Мосгорсуд, сможет блокировать сайты, предназначенные для взлома систем банков и электронных кошельков их клиентов.
С 1 февраля 2020 россиян могут обязать платно регистрировать гаджеты. Россиян в скором времени могут принудить платно регистрировать все мобильные устройства, имеющие выход в интернет. Такие правила могут вступить в силу уже 1 февраля следующего года, в результате граждане будут вынуждены регистрировать смартфоны и ноутбуки по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Кибератаки нанесут экономике России ущерб 1,3 трлн рублей. Ущерб российской экономики от хакерских кибератак к 2022 году составит 1,3 трлн рублей. Такой прогноз представил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Всемирном экономическом форуме. Общий ущерб мировой экономики, по прогнозу банка может составить от $8 до $10 трлн.
«Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена. «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка занимает около часа, после этого бортовой компьютер сразу готов к работе. Он позволит водителям легко подключить автомобиль к интернету.
Дуров запустит собственную криптовалюту в марте. Криптовалюта знаменитого российского предпринимателя Павла Дурова будет представлена в марте этого года. На данный момент известно, что она получила название Gram, а для ее запуска Дуров привлек $1,7 миллиардов. Также представители раскрыли новую информацию относительно блокчейн-платформы TON — ее должны запустить в начале года, однако могут быть задержки на 2-3 месяца.
Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в Интернете. Создание виртуальной банковской карточки и внимательная проверка истории сайта помогут пользователям защитить себя от кражи денег и данных при покупках в Интернете, рассказал в интервью эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков.
WhatsApp ограничивает пересылку сообщений для борьбы с дезинформацией. Пользователи WhatsApp не раз сталкивались с дезинформацией самой разной формы, которая обычно распространялась путем многократной пересылки одного и того же сообщения. Теперь разработчики мессенджера решили устранить эту проблему, для этого был реализован механизм, который ограничивает пересылку одного сообщения до пяти раз.
IT-компании вписали в особый сценарий. Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а также вновь указывается на риски поглощения отечественных IT-компаний иностранными. Полностью заместить технологии не удается даже Китаю, а инвестиции из-за рубежа помогают российским технологиям выходить на глобальные рынки, возражают эксперты.
Все равны, но некоторые равнее: где чиновников защищают от оскорблений. В российском парламенте обсуждаются законопроекты о наказании за посты, выражающие неуважение к государству, и о штрафах за недостоверную информацию в СМИ. Сенатор Андрей Клишас, автор проектов, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе, считает, что Россия может взять на вооружение мировой опыт регулирования данной сферы, с учетом того, что и в некоторых западных странах действуют достаточно жесткие законы по борьбе с фейками или с оскорблениями власти. В Минкомсвязи уверены, что Россия не должна бездумно копировать западный опыт.
Банки и компании смогут покупать данные у государства. Банки и компании смогут приобретать часть данных из государственных информационных систем, рассказал в интервью заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Это предполагает проект концепции Национальной системы управления данными (НСУД), которая должна интегрировать сотни разрозненных ведомственных систем и реестров.
Назван самый популярный в России оператор нелегальных SIM-карт. В 2018 г. Роскомнадзор изъял в точках продажи нелегальных SIM-карт более 83 тыс. таких «симок». Из них 35 тыс. были выпущены «Билайном», далее с большим отрывом следуют МТС, «Мегафон» и Теle2. В 2018 г. было изъято меньше нелегальных SIM-карт и заведено больше дел, чем в предыдущем году.
Генпрокуратура не поддержала проекты о фейках и неуважении к власти. Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в сети в адрес властей, сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.
Тысячи отделений Сбербанка стали выдавать деньги по лицу и голосу. Сбербанк начал принимать от населения биометрические образцы изображения лица и голоса в 20% своих отделений. Их адреса можно найти на сайтах Сбербанка, Центробанка и ЕБС. Сдав один раз образцы в таком отделении, пользователь сможет в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично.
Польша может ограничить использование продукции Huawei. На фоне скандала с задержанием директора по продажам польского представительства компании Huawei власти Польши заявили о готовности рассмотреть возможность введения запрета на использование продукции этой китайской компании польскими госструктурами.
Законопроект об управлении рунетом может угрожать его стабильности. Специалисты АНО «Цифровая экономика» высказали опасения по поводу законопроекта по управлению рунетом, который призван наделить Роскомнадзор возможностью определять правила маршрутизации трафика. В АНО ЦЭ считают, что такой подход может негативно сказаться на стабильности интернет-соединений.